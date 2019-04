Follonica inizia l’avventura playoff: caccia all’impresa con il Valdagno

FOLLONICA – Scocca l’ora della verità per l’Impredil Follonica, pronto a tuffarsi nell’avventura playoff. Da sabato 6 aprile iniziano i quarti di finale contro il Valdagno.

Si parte a Follonica, inizio alle 20,45, gara-2 martedì 9 aprile a Valdagno, eventuale gara-3 sempre a Valdagno sabato 13 aprile.

E’ un confronto assolutamente aperto per i biancazzurri, specie per quelli visti nelle ultime giornate, apparsi in chiara crescita dopo un periodo di appannamento e trascinati da un grande Marco Pagnini.

Sarà proprio l’attaccante a guidare l’assalto al Capannino: partire bene in casa, considerando che le altre partite si giocheranno in trasferta, sarà fondamentale.