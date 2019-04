Flamengo Futsal e Cristal Palace avanti tutta, Etrusca Vetulonia campione

GROSSETO – Settimana di calcio a 5 minata dal maltempo quella appena trascorsa, con le gare del giovedì rinviate quasi totalmente. Spunti comunque interessanti, nonostante il programma ridotto. In serie A altra puntata del duello tra Flamengo Futsal e Crystal Palace, con le due compagini che stanno tenendo un ritmo vertiginoso in questo 2019. La capolista infila un’altra vittoria importante, questa volta sull’Fc Mambo (Marri 3), domato 9 a 4 dai poker di Montagnani e Bender. Gli “inglesi” di Ceri, però, non stanno a guardare e da quando hanno ritrovato tutte le pedine sono tornati sui livelli della straordinaria passata stagione: il 10 a 1 su un’altra big come l’Fc Labriola 1931 sta a testimoniare ciò, con Briaschi che vola sempre più verso il titolo di capocannoniere. Rinviate Pasta Fresca Gori-Muppet e Aston Villa-Scarabeo Cs.

In serie B una sola partita disputata, ma molto importante sia per la lotta al titolo che per quella salvezza. L’Industry Crew, in prepotente ascesa nell’ultimo periodo, batte 8 a 6 l’Fc Bascalia, spingendo di fatto l’Istia Campini verso il titolo, ma soprattutto tornando a sperare così nella salvezza. Gara equlibrata nella prima frazione, poi i ragazzi di Montani prendono in mano le operazioni operando con Trotta, Esposito e Sbrolli lo strappo decisivo. Tre punti anche per il Montalcino contro il ritirato Dolci Innovazioni, rinviate Ottica Guerreschi-Rispe Crew, Gori Ecofficina-Tpt Pavimenti e Vets Futsal Istia Campini.

Nel girone A di serie C riprende la marcia della capolista Bar Il Porto Talamone che ritrova il sorriso dopo l’11 a 6 sullo Scansano. Per il team di Marelli contributo importante di Mavica, Carpano e dei fratelli Frulletti. Le inseguitrici (Vallerotana contro Angolo Pratiche e Bar La Vecchia Pesa contro l’Istia Longobarda) non giocano per il maltempo, così è il Joga Bonito a compiere un gran balzo in avanti con il successo per 7 a 3 sul Mugen Fc: Ababii e Di Ninno proiettano la squadra di Ragnini in orbita playoff. Tre punti anche per gli Spartan, con la vittoria a tavolino sugli Sbocciatori.

Nel girone B di serie C arriva la matematica a suggellare il titolo dell’Etrusca Vetulonia Futsal. Una vera e propria corazzata quella costruita da Joshua Testini, più forte e determinata anche dei tanti infortuni avuti in stagione, che hanno bloccato per molti mesi pezzi da novanta come De Marinis, Vivarelli e Marchione. Ma la squadra non ha mai dato segni di cedimento, come testimoniano le 18 vittorie in altrettante gare (unica squadra a punteggio pieno in tutti i campionati di calcio a 5 della provincia), con Davitti a dare sicurezza ed esperienza tra i pali, gli innesti preziosi di Fregoli e Capolupo a metà stagione che hanno dato linfa vitale e la garanzia dello zoccolo duro della squadra formato da Testini stesso, Ramazzotti, Chelini e Diana. In avanti la fantasia di Lanfrancotti a innescare appunto le bocche da fuoco Capolupo e Vivarelli, decisivo nell’11 a 1 contro i Wild Boars.

Le inseguitrici rimangono comunque competitive e battagliere in vista dei playoff: lo Sweet Drink Caldana supera a fatica il Bivio Ravi (Mazzella e Giusto 3), ma la spunta 9 a 8 grazie ai soliti Vichi e Cappuccini, mentre capitan Balestracci (sette gol per lui) guida l’Fc Millennials al 13 a 4 su I Grifoni. Bene anche il Riccapizza Cassarello, con Botti e Benini che timbrano il 7 a 5 sull’Approdo Fc (Mori 3), mentre le Agenzie per Viaggiare si impongono con un torrenziale 17 a 6 su La Scafarda, con Violi, Chelli e Mosquera che vanno in gol a ripetizione. Rinviata Ristorante Pizzeria Il Melograno-Good Vibes.

Nei playoff di calcio a 7 nessuna sorpresa, con Sesto Senso Crossfit Gr e Il Braciere che completano il lotto delle semifinaliste che andranno a giocarsi il titolo finale. La doppietta di Barelli permette al team di Vattiata di piegare 2 a 0 l’Essebi, mentre successo più rotondo per il Sesto Senso Crossfit di Hagi che batte 5 a 0 il Fazzari Autotrasporti con le reti di Boccagna (2), Malentacchi, Sensi e Taddei.

Anche a Follonica programma ridotto causa pioggia, che ha imposto il rinvio di Chattanooga-Pepe Nero Pizzeria, Lg Tende Da Sole-Gallery Pub e Bar Zio e Zia-Piccolo Caffè. Ma c’è stato il tempo per il nuovo sorpasso in vetta dell’Immobiliare Serena sul Cave di Campiglia (che riposava), con l’ormai collaudatissimo duo Frosali-Raspanti che determina il 9 a 6 della neocapolista sul Riccapizza Cassarello. Sprint playoff per la Pizzeria Ballerini che piega 8 a 3 il Galloway con le triplette di Cannamela e Bruciaferri.

Con il titolo già nelle mani della Robur Gladio, classifica pressoché definita per il campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa, anche se manca l’ultima giornata e alcuni recuperi. Il team di Longobardi non si accontenta e anzi batte in modo piuttosto netto il Bar Le Burle (14-3), con Federico e Tommaso Ballerini scatenati in fase realizzativa, mentre i Delfini 74 blindano la seconda piazza con l’11 a 4 sul Circolo Giardino griffato da Berti, Casamonti e Conti. Edilcasa superstar in questa settimana con due larghe vittorie che rendono sicuro il terzo posto: prima il 10 a 0 sul Gingillacchero, poi il 16 a 5 sul Circolo Giardino con Prodan che compie un salto in avanti sostanziale nella classifica cannonieri.

Tutto rinviato a settimana prossima la classifica finale del campionato di Orbetello/Pozzarello, con le gare del giovedì non disputate per maltempo. Nel frattempo, i Supereroi fanno il loro dovere vincendo per 16 a 3 sul fanalino di coda Orbetello Futsal e tengono ancora un minimo spiraglio aperto per la vittoria finale. Francesco Conti, Rusu e Anselmetti producono in breve tempo il divario per il successo. Rinviate Cs La Rosa-Amici di Marley, Ugo’s Pub Team-Bottega del Pane e Afc Birrareal-Spaccatazzine.