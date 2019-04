Festa a scuola, i bambini incontrano lo scrittore

GROSSETO – Mercoledì 27 marzo gli alunni delle classi terza e quarta A della scuola primaria Rodari insieme agli alunni delle classi terza A, terza B, quarta A e quinta A della scuola primaria Cimarosa dell’istituto comprensivo Follonica 1 hanno incontrato lo scrittore-regista Davide Sibaldi presso la Sala Tirreno per parlare del suo libro intitolato “Giuseppe e lo Sputafuoco”.

L’opera, pubblicata dalla casa editrice Spazio Interiore, racconta la storia di Spaccasquali un bambino che, cresciuto suo malgrado su una nave pirata, ha un grande desiderio: quello di fare l’esploratore.

Ricco di illustrazioni, anch’esse opere di Davide Sibaldi, il libro è diventato anche un cortometraggio animato e un film-documentario (intitolato “ Il Primo Meraviglioso Spettacolo”), che è stato contemporaneamente patrocinato da Amnesty International e sostenuto ufficialmente dall’ Unicef.

Molti sono gli spunti di riflessione e di approfondimento che questa storia offre ai lettori di ogni età, come l’importanza di trovare ciò che ci rende felici, ma anche l’incontro positivo tra i popoli. Ed è per questo che da alcuni anni è diventato uno dei progetti più seguiti tra le scuole e che sta portando lo scrittore Davide Sibaldi ad incontrare mensilmente migliaia di bambini e ragazzi in giro per gli istituti di tutta Italia.

Durante l’incontro, i piccoli studenti follonichesi hanno rivolto, con entusiasmo e partecipazione, tante domande all’autore per conoscere non solo la nascita di questa sua opera e dei suoi personaggi, ma anche per approfondire temi sulla ricerca della felicità e sul coraggio di perseguirla.

Il progetto, nato su iniziativa delle insegnati della classe quarta A della scuola primaria Cimarosa, ha sin da subito raccolto l’adesione dei genitori degli alunni, dell’istituto comprensivo e il supporto del Comune di Follonica che ha permesso gratuitamente l’uso della sala Tirreno per l’incontro.