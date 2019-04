Donati: «Per Capalbio non solo turismo balneare: potenziale culturale e paesaggistico»

CAPALBIO – «Non solo turismo balneare: ma anche rurale e attivo per Capalbio da viversi per gran parte dell’anno» afferma Marco Donati candidato sindaco di Vivere Capalbio. «Capalbio dal 2018 fra i Borghi più Belli d’Italia con testimonianze storico-architettoniche, 12 km di litorale, con un’elevata qualità e varietà ambientale del paesaggio, e con una vasta scelta di prodotti enogastronomici».

«Il nostro territorio è un bene non solo da salvaguardare, ma anche un potenziale ricco di risorse culturali, storiche, architettoniche, paesaggistiche, produttive, enogastronomiche da valorizzare ulteriormente – prosegue Donati -. Molto è stato fatto anche in termini di promozione turistica con le azioni di partenariato sottoscritte dall’amministrazione. Ed i dati recentemente divulgati sulle presenze ufficiali per l’anno 2018 sono estremamente positivi. Riteniamo tuttavia che perseguire la messa a valore di queste eccellenze sia un fattore determinante per il mantenimento della qualità ambientale e della qualità della vita sul territorio individuando anche nel turismo sostenibile, esperienziale e dello Sport un modello di riferimento».

«Il turismo sostenibile coniuga l’espansione del settore col rispetto dei luoghi, dei saperi e delle tradizioni preservandoli per le generazioni future, una sintesi perfetta in cui si soddisfano le esigenze del consumatore/viaggiatore sempre più attento e rigoroso nelle scelte d’acquisto e lo sviluppo delle economie locali di qualità dei paesi che lo ospitano. Il turismo esperienziale rappresenta un’ulteriore risposta sostenibile e responsabile del nostro territorio alla forte competizione sui prezzi, accentuata dalla comparabilità delle offerte turistiche su internet. Una risposta per quei turisti sempre più numerosi che vogliono vivere esperienze autentiche, di valore, innovative, ritagliate sulle loro specifiche esigenze. Il turismo sportivo legato anche alle opportunità da collocare sulla fascia costiera di sport della vela in una terra con particolare microclima che la rende ospitale ed affascinante per gran parte dell’anno».