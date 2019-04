Derby col Grosseto per la Pallavolo Follonica, Pasquinelli: «Chiudere l’annata nel modo migliore possibile»

FOLLONICA – Per uscire dalla crisi serve una vittoria, possibilmente convincente. E l’occasione, per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini, arriva con il derby contro l’Errepi Mtk Grosseto: si gioca al Palagolfo sabato 6 aprile alle 21 in una gara valida per la 23esima giornata del campionato femminile di Serie C.

Non certo la partita ideale per il sestetto azzurro di coach Rossano Rossi, che deve ritrovarsi dopo una serie negativa che dura ormai da tre partite, segnate dalla sconfitta di misura contro la capolista Cecina e dai netti ko contro Buggiano e Lucca. Risultati che comunque non cancellano quanto di buono fatto in campionato dalle follonichesi, neopromosse in categoria, attualmente al settimo posto in classifica a quota 32 punti, in posizione di assoluta tranquillità. Qualche gradino più su l’Errepi, al quinto posto con 38 punti. All’andata vinse piuttosto facilmente Grosseto. Un copione che il sestetto follonichese non intende replicare, cercando di prendersi la rivincita di fronte al proprio pubblico.

«Mancano quattro giornate alla fine del campionato – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e la nostra intenzione è sicuramente quella di concluderlo nel miglior modo possibile. Purtroppo il campo nelle ultime settimane ha detto che non stiamo attraversando il nostro momento migliore, ma restiamo convinti di avere tutte le qualità per risollevarci. Certo, il derby è sempre una partita particolare, nella quale talvolta le motivazioni e la concentrazione contano anche più dei valori tecnici, l’Errepi Grosseto è sicuramente una squadra forte che ci sta davanti in classifica. Ma vogliamo vincere. Per questo invito tutti i nostri tifosi al Palagolfo per fare il tifo per le azzurre». L’ingresso è gratuito.

Il programma della 23esima giornata – Serie C girone A:

Luca Consani Grosseto-Entomox Peimar Calci

Volley Pantera Lucca-Fanball Il Discobolo

Baia del Marinaio Volley Cecina-Pallavolo Delfino Pescia

Under 21 Pediatrica Specialist-Lupi Estintori San Miniato

Pallavolo Follonica-Errepi Mtk Grosseto

Flora Buggiano-Pallavolo Cascina

Under 21 Lupi Santa Croce-Volley Sei Rose Rosignano

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 59

Pallavolo Cascina 52

Flora Buggiano 50

Entomox Peimar Calci 45

Errepi Mtk Grosseto 38

Volley Pantera Lucca 35

Pallavolo Follonica 32

Volley Sei Rose Rosignano 31

Lupi Estintori San Miniato 28

U21 Lupi Santa Croce 26

Luca Consani Grosseto 22

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 17

Fanball Il Discobolo 2