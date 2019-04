Consorzio bonifica: si vota anche oggi e domani. Ecco le sedi di voto

GROSSETO – Al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud continuano le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea che, a sua volta, dovrà eleggere il Presidente destinato ad amministrare l’ente per i prossimi cinque anni. E’ un’opportunità di partecipazione importante per tutti i proprietari di immobili che pagano il contributo di bonifica! Consente infatti di decidere le persone che avranno il delicato compito di guidare il Consorzio a cui la Regione ha affidato la difesa del suolo e la sicurezza idraulica del territorio del comprensorio.

Le votazioni, iniziate il 2 aprile, proseguono ancora per due giorni.

Nel versante grossetano, oggi 5 aprile è possibile votare in queste sedi:

Grosseto c/o sede consortile, viale L. Ximenes 3.

Arcidosso, piazza Indipendenza 30, SEGGIO 6

Civitella Paganico, Civitella M.ma, via 1° maggio 12, SEGGIO 12

Magliano in Toscana, via XXIV Maggio 9, SEGGIO 3

Montieri, piazza Gramsci snc, SEGGIO 13

Semproniano, via del Roccone 3, SEGGIO 4

Domani 6 aprile invece si vota nei seguenti seggi:

Grosseto c/o sede consortile, viale L. Ximenes 3.

Isola del Giglio, Giglio Castello, via V. Emanuele 2.

Nel versante senese, oggi 5 aprile, si vota a:

Siena c/o sede consortile, loc. Pian delle Fornaci, via Leonida Cialfi 23.

Asciano, via Mameli snc, SEGGIO 9

Piancastagnaio, viale Gramsci 55/A, SEGGIO 5 (1)

Radda in Chianti, piazza Ferrucci 1, SEGGIO 10 (3)

San Quirico d’Orcia, piazza Chigi 2, SEGGIO 8

Sarteano, piazza Bargagli 14, SEGGIO 7 (2)

Sovicille, piazza Marconi 1, SEGGIO 11

Domani 6 aprile è aperto il seggio di Siena c/o sede consortile, loc. Pian delle Fornaci, via Leonida Cialfi 23.

Ogni giorno i seggi aperti osservano l’orario 09:00-19:00. Per votare occorre esibire il documento di identità in corso di validità e, nei casi di persona giuridica, comproprietà e rappresentanza previsti dalla legge, l’apposito titolo di legittimazione.

Ricordiamo inoltre che, grazie all’automatizzazione del sistema elettorale, l’avente diritto può votare in uno qualunque dei seggi istituiti in tutto il comprensorio dal Consorzio, indipendentemente dal comune dove ha/hanno sede l’immobile/gli immobili di proprietà.

Tutte le notizie su www.cb6toscanasud.it oppure sul sito regionale www.bonificalvoto.toscana.it