Comune più vicino ai cittadini con la nuova app gratuita “Smartcity Civitella Paganico”

CIVITELLA PAGANICO – Da oggi è attiva la nuova App gratuita “Smartcity Civitella Paganico” scaricabile dal sistema operativo Android e, a breve, anche con Ios. «La nuova App rientra negli impegni assunti durante il nostro mandato – commenta Marco Scussel, assessore al bilancio e all’innovazione tecnologica – per rendere il Comune più vicino ai cittadini attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Attraverso questa applicazione i cittadini potranno accedere ai vari servizi comunali e alle informazioni in modo più semplice e soprattutto risparmiando tempo. Sulla piattaforma saranno inseriti anche gli eventi che riguardano il nostro territorio, pensando all’aspetto turistico. Il prossimo passo sarà quello di incrementare la app con altri servizi più mirati che riguardano le procedure di iscrizione agli asili, al servizio mensa e ai trasporti scolastici».

Nella piattaforma online, nella prima parte, i cittadini troveranno sei sezioni: il Comune, con tutte le informazioni su uffici, orari e contatti; i Servizi online dove i cittadini potranno scaricare i moduli per le richieste da presentare in Comune ( a questa area si potrà accedere con una password personale che verrà rilasciata recandosi all’ufficio anagrafe del Comune con un documento di riconoscimento); le News con le novità che l’amministrazione ha necessità di comunicare; gli Eventi presenti sul territorio comunale per informare cittadini e turisti; una sezione FAQ, con le domande che vengono poste più frequentemente dagli utenti e relative risposte; il Sistema di allerta meteo grazie al quale il cittadino potrà essere avvisato in caso di emergenze. Per registrarsi al servizio basterà inserire il nominativo e il proprio numero di telefono.

La seconda parte della piattaforma invece è dedicata al dialogo tra Comune e utenti. Oltre a trovare informazioni utili, ci sarà una sezione chiamata Cittadino partecipe, dove ognuno potrà formulare idee e proposte per la comunità, compilando un apposito format. Inoltre i cittadini potranno fare segnalazioni al Comune su abbandono di rifiuti, presenza di buche o pubblica illuminazione non funzionante, geolocalizzando la posizione.