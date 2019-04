Chiamata in Nazionale per il giovane velocista dell’Atl Il Sole Mattia Fioretti

GROSSETO – Un’altra soddisfazione per il giovane Mattia Fioretti dell’atletica Il Sole Grosseto. Dopo gli eccellenti risultati ottenuti agli scorsi campionati italiani indoor dove si è laureato vice campione italiano nelle distanze di 1000 metri sprint e nella 5000 a punti, il pattinatore di velocità maremmano si è guadagnato la fiducia del ct Massimiliano Presti, che lo ha convocato nella rappresentativa azzurra per una tappa di Coppa Europa a Geisingen in Germania e dall’11 aprile sarà a disposizione del CT della Nazionale.

Grande soddisfazione per la sua allenatrice Elena Sandroni e per la società che può contare su un nutrito gruppo di atleti anch’essi molto vicini a tale traguardo, con un occhio ai piccoli atleti che si stanno formando in via Leoncavallo dove anche loro stanno ottenendo ottimi risultati per le loro prime esperienze di gare .

L’obbiettivo è per loro i prossimi campionati italiani su pista, dove con una buona preparazione in un impianto adeguato, potrebbero migliorare notevolmente la loro prestazione.

Con questo ottimo risultato inizia la stagione agonistica e inevitabilmente l’occhio è puntato verso i Campionati Europei che si svolgeranno a luglio.