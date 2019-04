C’è un errore nei bollettini per le lampade votive: la scadenza è rinviata

GROSSETO – C’è un errore nei bollettini per pagare le lampade votive del cimitero. A comunicarlo è la Società Sistema, che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali per il Comune di Grosseto e conseguentemente della riscossione del canone.

«Da alcuni giorni è iniziato il recapito delle bollette 2019 che presentano un errore nel codice MAV che non consente il pagamento agli sportelli bancari ed alle Poste – afferma Sistema -. Il problema è derivato da un’errata acquisizione dei flussi di dati informatici da parte della tipografia che provvede alla stampa dei bollettini. Sistema ha provveduto senza indugio a far stampare i bollettini corretti, che saranno recapitati dal giorno 15 aprile; di conseguenza la scadenza dei pagamenti è prevista per il 30 aprile».

«Oltre a scusarci con gli utenti per il disagio arrecato, ci preme sottolineare che l’errore, puramente tecnico – informatico, non è imputabile alla nostra azienda e che, peraltro, l’importo riportato sui bollettini è corretto. Pertanto chi volesse provvedere al pagamento del canone, senza attendere l’arrivo del bollettino corretto lo può fare con le seguenti modalità:

– In contanti presso gli uffici di Sistema al Cimitero di Sterpeto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00.

– In contanti o bancomat presso gli uffici di Sistema in Via Monte Rosa, 12 a Grosseto; dal lunedì al giovedì dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 15 alle 18,00; il venerdì dalle 8,00 alle 14,00.

– Con bonifico bancario su Banca Tema IBAN IT71Y0885114302000000344396».