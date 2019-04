Campionato, primo turno della fase a orologio per la Sanitaria Gea contro l’imbattuta Pielle Livorno

LIVORNO – Trasferta labronica per la Sanitaria Ortopedica Grosseto che fa tappa domani sabato alle 21 al PalaCecioni di Livorno per recuperare il primo turno della fase ad orologio del campionato di serie C femminile. Le ragazze di David Furi si misurano per la terza volta in stagione contro l’imbattuta Pielle in una gara dallo scarso appeal per entrambe le rivali: le livornesi hanno da tempo conquistato la certezza della vittoria della regular season, le grossetane, unico quintetto a portare ai supplementari (nella gara d’andata) le amaranto ai supplementari, anticiperebbero di un turno la conquista del secondo posto.



“E’ una gara che conta il giusto – dice David Furi – battere la Pielle avrebbe certo una sua importanza dal punto di vista psicologico, ma i confronti da vincere per le nostre ragazze sono altri. Mi dispiace dirlo, ma questa fase ad orologio lascia il tempo che trova. Qual è il significato, ad esempio, di mandare la capolista Livorno a giocare a Figline Valdarno o a Piombino? Per il futuro serve una formula più accattivante”.

Le biancorosse maremmane sono reduci dalla vittoria di carattere contro il Quartiere 5 Firenze e questo impegnativo confronto sarà comunque un importante allenamento in vista dei playoff che scatteranno a fine mese e che vedranno impegnate le prime quattro della classifica.



La Sanitaria Gea si presenterà tra l’altro nella palestra livornese di via Zola senza tre importanti pedine, assenti per problemi di lavoro: Marta Nalesso, Caterina Mancioppi e Francesca Benedetti. La formazione grossetana metterà dunque a referto solo otto giocatrici, chiamate dunque ad un super lavoro.

Le convocate: Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Bianca Bellocchio, Sarah Tamberi, Beatrice Balestrazzi, Costanza Balestrazzi, Angela Sposato. Domenica verrà invece recuperata la gara tra San Miniato e Baloncesto.

La classifica: Pielle Livorno* 38 punti; Gea Grosseto* 28, Quartiere 5 Firenze 26; Viareggio 26; Galli San Giovanni Valdarno 20; Altopascio, San Miniato* 18; Baloncesto* 12; Figline 8; Piombino 2 (*una gara in meno).