Bando da 800 mila euro per chi attiva servizi per chi sta in campagna

GROSSETO – Il FAR Maremma mette a bando oltre 800mila euro di finanziamenti per i Comuni, le Unioni di Comuni, organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; cooperative di comunità; cooperative sociali e altri soggetti pubblici, per sostenere gli investimenti finalizzati alla creazione e all’attivazione di servizi sociali innovativi a vantaggio della popolazione rurale, soprattutto delle categorie marginali e svantaggiate.

Si tratta del bando sulla misura 7.4.1 a sostegno alle reti di protezione sociale nelle zone rurali: sviluppare la rete dei servizi alla persona, consente di contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, contrastando il rischio di spopolamento.

Il contributo massimo erogabile per ogni progetto è di 100mila euro. Sono ammissibili: 1 ) interventi di ampliamento e modernizzazione di infrastrutture per l’erogazione di servizi essenziali a favore della popolazione rurale in genere e in particolare di anziani, persone a bassa contrattualità, giovani, famiglie, minori. 2) interventi su immobili da destinare a sede per servizi sociali alla popolazione, nonché l’acquisto di dotazioni e attrezzature necessarie all’erogazione delle attività di assistenza ai soggetti sopra elencati. Il contributo sarà al 100% per i soggetti pubblici e all’80% per i privati.

Queste risorse sono molto importanti perché consentono ai territori marginali caratterizzati da una ridotta accessibilità ai servizi, di trovare nuove risposte per i bisogni emergenti della parte più fragile della popolazione.

Il bando è consultabile al seguente link www.farmaremma.it/bandi-e-graduatorie-2014-2020/

La scadenza è fissata alle ore 13 del 26 giugno 2019. La domanda deve essere presentata tramite il sistema informatico di ARTEA agenzia regionale toscana erogazioni in agricoltura. www.artea.toscana.it