Atlante Grosseto, trasferta a Firenze per le ragazze e sfida casalinga per gli uomini di Chiappini

GROSSETO – Due avversari di alta classifica per le prime squadre dell’Atlante Grosseto. Apre le danze la formazione femminile con la penultima fatica di campionato, ovvero la trasferta in casa del Futsal Florentia B, seconda forza del girone a un punto dalla vetta con la miglior difesa, per sessanta minuti quantomai impegnativi almeno sulla carta.

Vietato scendere in campo con poca motivazione per le biancorosse, che dovranno mantenere alte concentrazione e motivazione. Arbitrerà Garofalo di Pisa. Il fischio d’inizio è stasera venerdì alle 21,45.

Ad un punto dalla zona playoff il rivale della formazione maschile allenata da mister Chiappini, che si prepara al duello casalingo con la Virtus Aniene nella ventesima di campionato. Si preannuncia un match in salita per i maremmani contro un avversario motivato, assetato di punti per la postseason e ben intenzionato a fare bottino pieno: obbligo di lucidità quindi, cercando di non guardare a numeri e graduatoria per provare a fare risultato e scongiurare la retrocessione diretta.

Arbitreranno Volpato di Castelfranco Veneto e Ghetti di Bologna; cronometrista Parretti di Prato. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.