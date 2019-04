Assemblea per la Pubblica assistenza: doppia convocazione per i soci

GROSSETO – La pubblica assistenza di Roselle-Istia-Batignano Anpas Humanitas convoca l’assemblea ordinaria per il 14 aprile alle ore 23, in prima convocazione, e alle ore 18.30 del 15 aprile, in seconda convocazione. L’assemblea si svolgerà a Grosseto, in via Smeraldo. L’ordine del giorno prevede: Relazione del Presidente; approvazione bilancio consuntivo anno 2018; approvazione bilancio preventivo 2019; convocazione assemblea dei soci per il giorno 28.04.2019 per le elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo; approvazione modalità di svolgimento delle elezioni del 28.04.2019 per come già individuate all’assemblea del 13.01.2019; varie ed eventuali.

«I soci partecipano esprimendo il proprio voto con facoltà di rappresentare un massimo di due soci impossibilitati a partecipare direttamente ai lavori assembleari. Eventuali candidature possono essere manifestate compilando con nome, cognome, codice fiscale e sottoscrizione, la lista affissa nella bacheca presso la sede operativa posta in Grosseto in via Smeraldo, 4/B, entro il 13 aprile».