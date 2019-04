Arriva il down tour, il viaggio della speranza fa tappa in Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia e l’Associazione Italiana Persone Down onlus di Grosseto presieduta da Sara Restante, domenica 7 aprile celebreranno assieme i quarant’anni dell’Aipd con un pomeriggio di festa, che si terrà al piazzale Maristella, sul lungomare di via Roma, dove i protagonisti saranno questi ragazzi speciali.

«La tappa castiglionese del Down Tour – afferma soddisfatto il sindaco Farnetani – fa parte di un percorso informativo e di socialità indirizzato verso l’opinione pubblica. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di contribuire alla crescita della consapevolezza e all’informazione sui progressi che si sono avuti in questi quarant’anni».

«Con l’Aipd – dichiara Sandra Mucciarini, consigliera delegata alle politiche sociali del Comune di Castiglione della Pescaia – sono stati molti i traguardi raggiunti in questo campo. Il DownTour è un evento importante, un’opportunità di crescita per tutta la comunità che deve accogliere e offrire la possibilità di inserimenti adeguati nel mondo del lavoro».

«Sarà soprattutto un incontro e uno scambio di informazioni e di esperienze – preannuncia Mucciarini – ma anche un momento di socialità e convivialità che si svolge anche grazie al prezioso apporto operativo della sezione Vab di Castiglione della Pescaia. Il ritrovo è previsto per le ore 16:00 con musica dal vivo e intrattenimento della Ludubus della Maremma e Admo animazioni. Alle 17:00 i ragazzi si potranno confrontare con lo chef Giampiero Cesarini e il personale dell’Hotel Miramare preparando e offrendo un aperitivo e per i bambini sarà proposta una merenda. Sempre per i più piccoli ci sarà l’opportunità di salire sui pony del Country Paradise e alle 17,30 sul palcoscenico sul mare del piazzale è in programma l’esibizione della Corale della classe di canto dell’Associazione musicale di Castiglione della Pescaia».

Il camper dell’associazione stazionerà al Maristella, il personale distribuirà materiale informativo e sarà a disposizione di chiunque vorrà conoscere più da vicino il mondo che rappresentano.

Il Down Tour è partito il 21 marzo da Roma, in occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down e attraverserà l’Italia concludendosi il 13 ottobre, sempre nella capitale, quando in Italia ricorrerà la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down.

Nel nostro Paese un bambino ogni 1.200 nasce con questa sindrome, una condizione genetica alla base della più comune forma di disabilità intellettiva nel mondo. Fino a non molti anni fa si pensava che questi bambini sarebbero stati per sempre dipendenti dai loro genitori, ma l’Associazione Italiana Persone Down li ha sempre considerati una risorsa con un grande potenziale, capace di contribuire allo sviluppo e all’arricchimento della nostra società e Castiglione della Pescaia sposa a pieno questi principi.

