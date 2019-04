Apre il nuovo parcheggio da 80 posti: illuminazione a led e risparmio energetico

MASSA MARITTIMA – E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio presso l’ex-Agraria di Massa Marittima realizzato nel complesso residenziale tra via della Manganella e via dei Chiassarelli.

I lavori sono stati finanziati grazie alla riscossione della seconda parte della polizza fideiussoria di 192 mila euro della Massa Marittima Sviluppo. Il risultato sono 80 nuovi posti auto con adeguata illuminazione a led, a basso consumo energetico.

L’intervento è stato realizzato dalla ditta Banini Ivano srl di Gavorrano la quale si è aggiudicata l’appalto secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa proponendo alcune proposte migliorative tra cui parte della pavimentazione di via dei Chiassarelli, un nuovo cartello di indicazioni turistiche ed una schermatura realizzata attraverso una pannellatura in legno che potrà servire da supporto per i graffiti degli studenti.

All’inaugurazione, anche per questo motivo, erano presenti alcune classi dell’Istituto comprensivo e della scuola superiore Bernardino Lotti. Quest’ultimi in particolare hanno già pensato ad una suggestiva scritta da realizzare sulla schermatura, una famosa citazione di John Fitzgerald Kennedy: “L’umanità deve mettere fine alla guerra o la guerra metterà fine all’umanità”.