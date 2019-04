amministrative2019, Il Psi appoggia Limatola. «Daremo il nostro contributo»

ROCCASTRADA – Il psi sceglie Limatola. A confermalo la nota del comitato comunale con sui i socialisti annunciano il sostegno al sindaco uscente.

«Il Comitato comunale del PSI, dopo i passaggi necessari, ha deciso di sostenere la candidatura di Limatola Francesco a sindaco per il comune di Roccastrada, decisione presa dai compagni delle varie località in continuità e coerente con un percorso che non può non essere che nella lista che rappresenta il Riformismo Socialista e la Sinistra in quanto tale».

«La legge elettorale che regola l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, per i comuni di sotto ai 15.000 abitanti, c’impone una scelta chiara e condivisa, scelta che tende a contrastare quel filo nero che costituisce il collante delle liste che la destra ha presentato o presenterà prossimamente».

«Il contributo dei socialisti di Roccastrada si caratterizza per alcune importanti proposte programmatiche che saranno oggetto di un confronto aperto e leale con il candidato a sindaco Limatola».

«Inoltre, ritenendo necessario apportare un contributo di presenza qualificata e radicata sul territorio, abbiamo indicato come nostro rappresentante nella lista dei candidati al consiglio comunale, il giovane neolaureato Stacchini Leandro di Ribolla, che ringraziamo per la sua disponibilità e per aver contribuito a dare continuità ad una storia familiare importante per il socialismo roccastradino».

«Contemporaneamente il ringraziamento di tutto il partito all’assessore uscente Sara Pericci, che per impegni lavorativi non potrà essere della partita, va il plauso per il lavoro svolto e per la presenza qualificata che gli è riconosciuta da tutti».