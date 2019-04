amministrative2019, Giovanna Longo in tour per spiegare il programma. Ecco tutte le date

CASTEL DEL PIANO – Dall’8 al 17 Aprile, cinque appuntamenti con Giovanna Longo, candidata sindaco per la lista civica di centro sinistra nel comune di Castel del Piano, che dopo gli incontri di presentazione e ascolto con gli abitanti di Montegiovi, Montenero e Castel del Piano, con il suo comitato itinerante, entra più nello specifico e si recherà nei vari luoghi ‘con le idee più chiare – afferma la candidata -, risultato del confronto con le persone che in questi giorni hanno avuto voglia di incontrarmi e che io stessa ho cercato’.

Le associazioni e le proloco, sono chiaramente chiamate in causa ‘perché ritengo –dice la Longo- che sia utile far capire meglio cosa significhi fare volontariato e, per questo, mi piacerebbe rivolgermi anche ai giovani e creare un legame fra le associazioni e le scuole. I temi verranno trattati separatamente – prosegue – ma non c’è una linea netta che li separi, tutti insieme andranno a comporre una mappa delle esigenze e delle soluzioni che rispecchiano la vita quotidiana della comunità’. Gli incontri avranno inizio Lunedì 8 Aprile alle 21, con ‘4 contrade, 1 solo paese’ a Palazzo Nerucci. ‘Il Palio – specifica la candidata – ha un forte carattere identitario e le contrade, con le loro attività, costituiscono un importante momento aggregativo, anche per tanti giovani, creando la possibilità di organizzare eventi che non si limitino soltanto ai giorni delle Festi di Settembre. Oltre a questo vanno considerati anche gli interventi necessari a migliorare la corsa in sé, ormai più che necessari.’ Si prosegue mercoledì 10 Aprile, alle 21 ‘Mai soli: sociale e sanità in una comunità che cambia’, presso il Centro Sociale “F.Arrighi”. Per il sociale ‘ci dobbiamo impegnare nel garantire sicurezza –afferma la candidata- a chi ha difficoltà di salute, economiche e di carattere sociale e stringersi nella solidarietà per essere vicini a chi ha problemi. Per quanto riguarda la sanità –prosegue- Castel del Piano ha un presidio ospedaliero la cui tutela va vista nell’ottica comprensoriale, provinciale e regionale. Andrà fatta una valutazione per mantenere i servizi essenziali e potenziarne altri che consentano una specificità’.

Giovedì 11 aprile, alle 21, si parlerà de ‘Le basi del futuro: scuola e cultura’, a Palazzo Nerucci. La Longo ritiene che ‘Scuola e formazione sono elementi fondamentali per affrontare il futuro. Dopo gli interventi di carattere strutturale –riferisce la candidata-, realizzati negli edifici scolastici del comune ultimi anni, è importante fare una riflessione sull’offerta formativa del nostro territorio, per garantirne la qualità e cercare di soddisfare la domanda di personale qualificato che proviene anche dalle aziende del territorio’. La Longo ritiene, inoltre, che sia importante ‘promuovere la conoscenza del patrimonio storico artistico, per mantenerlo, preservarlo e valorizzarlo, anche a fini turistici’.

Gli incontri tematici riprenderanno lunedì 15 Aprile, alle 21, ‘Beni comuni e territorio, turismo e sport’, nella Sala del Consiglio comunale. ‘Quando penso ai beni comuni –puntualizza la candidata- mi riferisco a una pulizia dei fossi che riesca ad affrontare gli eventi estremi figli dei cambiamenti climatici, ad un taglio del bosco che non usi mezzi invasivi. Vorrei parlare di come proteggere il nostro territorio, dall’Orcia alla Vetta, e allo stesso tempo di come valorizzarlo, per esempio, favorendo un confronto diretto con chi si occupa di accoglienza. Dobbiamo considerare –prosegue la candidata- le novità portate dal turismo lento come la sentieristica o realtà come il downhill che è solo una delle nuove opportunità per sfruttare al meglio la parte alta della montagna senza dimenticare di valorizzare gli importanti impianti sportivi del territorio.’ Questo ciclo di incontri si concluderà mercoledì 17 aprile alle ore 21 ‘Crescere: lavoro ed impresa’, presso la Sala del consiglio comunale. ‘La crisi economica –riferisce la candidata- si è sentita anche a Caste del Piano, anche se continuano ad esistere aziende importanti che sono trainanti per l’economia del paese. Il settore agro-alimentare di Castel del Piano è uno dei fiori all’occhiello del comprensorio amiatino: dall’olio al vino, alla castagna. Vorrei –conclude- che diventassero ancora di più segno di riconoscibilità per il nostro paese legate da un brand che potremmo pensare insieme.