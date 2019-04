Addio a Cesare Cadeo: fu uno dei testimonial amici di Operazione Cuore

GAVORRANO – È stato uno dei primi testimonial di Operazione Cuore, l’iniziativa benefica nata a Gavorrano per aiutare i bambini meno fortunati a vivere momenti felici durante le vacanze estive. Cesare Cadeo, conduttore televisivo e giornalista, volto storico di Mediaset, si è spento oggi a 72 anni dopo una lunga malattia (nella foto Cesare Cadeo con Romina Minadeo durante uno dei video realizzati per Operazione Cuore).

«Sempre disponibile – ci dicono gli organizzatori di Operazione – Cadeo si è dimostrato molto sensibile e ha fin dai primi contatti sposato la causa di Operazione Cuore realizzando due video (quello che vedete sopra è dell’edizione 2017) per invitare a donare e a contribuire alla buona riuscita di Operazione Cuore».

Proprio ieri a Gavorrano è stata presentata l’edizione 2019 di Operazione Cuore, che anche quest’anno avrà come obiettivo quello di sostenere il progetto dei campi estivi per i bambini meno fortunati che abitano nel Comune di Gavorrano.

Come funziona e come donare – Partecipare è molto semplice. Il conto corrente in cui vengono raccolte le donazioni, messo a disposizione in modo completamente gratuito da Banca Tema e intestato a Il Giunco srl e attivo a partire da oggi con l’iban IT74G0885114302000000213842. Basta recarsi in una delle filiali di Banca Tema sul territorio e versare gratuitamente l’importo desiderato oppure effettuare un bonifico tramite homebanking che avrà il costo predisposto dal proprio istituto bancario.