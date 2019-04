54 mila euro per sostenere la cultura e lo sport: ecco come chiedere un contributo

CINIGIANO – Il Comune di Cinigiano ha stanziato un fondo complessivo di 54mila euro per sostenere iniziative di valorizzazione culturale, sociale e sportiva promosse da soggetti pubblici e privati. Le risorse sono state ripartite tra i diversi settori. In particolare, 28mila e 800 euro sono vincolate alle attività ordinarie in materia di cultura e informazione turistica; 9mila euro sono riservate a iniziative a carattere straordinario nei settori della cultura e delle manifestazioni; 7mila e 500 per attività a carattere straordinario in materia di sport e tempo libero. L’importo del contributo concesso per le attività straordinarie non può essere superiore a 3mila euro a domanda.

La domanda per la concessione di contributo ordinario deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito del Comune.

Le domande di contributo straordinario devono essere presentate 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Per tali iniziative, il termine di validità del bando è fissato per il 15 novembre 2019.

Il bando integrale e i moduli di domanda sono scaricabili al seguente link: https://www.halleyweb.com/c053007/po/mostra_news.php?id=96&area=H