Viabilità più sicura: a Santa Fiora lavori sulle strade per 530 mila euro

SANTA FIORA – Nel comune di Santa Fiora stanno per partire 530mila euro di nuovi interventi per il miglioramento della viabilità locale: è in corso la consegna dei lavori relativi al lotto 2 che interessa Bagnore con via Pianoia; Santa Fiora con via Carlo Alberto dalla Chiesa e Marroneto con via Gretini e via del Terraio, per un ammontare complessivo di 79 e 600 euro.

A Selva sono in corso i lavori del lotto 1: 81mila 900 euro per la manutenzione di strada Vannozzoni; strada delle Rombe; via del Prato, via Acquarella; via Case Dondolini; via Traversa del Passerini, via Case Mecari.

A questi si aggiunge il terzo lotto su Bagnolo, per un investimento di 69mila euro. Anche in questo caso sono stati aggiudicati ed è in conso la consegna dei lavori, che riguarderanno via 25 Aprile; via Loretana; via del Convento, via della Faggia e la Strada della Chiesina.

“La cura della rete viaria è fondamentale per rendere il territorio più sicuro e vivibile – afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – il Comune sta procedendo con questi importanti interventi che garantiranno anche un miglioramento dell’estetica dei nostri paesi. Stiamo procedendo con la riqualificazione di piazza del Maggio, a Santa Fiora, dove con un investimento di 100mila euro saranno sistemati i sottoservizi. Inoltre la piazza sarà dotata di una nuova pavimentazione architettonica che ne migliorerà l’estetica. A primavera partiranno altri importanti lavori per la sicurezza della viabilità locale: l’isola salvagente al cimitero di Santa Fiora con un investimento di 50 mila euro ( i lavori sono stati aggiudicati); e la rotatoria di San Rocco per i quali è in corso la consegna (150mila euro). L’intervento inizierà ad aprile, con le demolizioni e la sperimentazione dei new Jersey, poi saranno fatti i nuovi marciapiedi e a seguire sarà realizzata la rotatoria centrale.”