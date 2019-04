Urbanistica, Pieroni: «Non convocherò la commissione, non ce n’è bisogno»

GROSSETO – “È normale che opinione pubblica o gli organi d’informazione dicano la loro sulla politica urbanistica di questa amministrazione” inizia così la risposta di Andrea Pieroni, presidente della commissione urbanistica del Comune di Grosseto, al consigliere di CasaPound, Gino Tornusciolo.

«Ogni decisione in materia di urbanistica necessita, per legge – spiega Pieroni – di essere approvata dal Consiglio Comunale e quindi di transitare preliminarmente dalla commissione competente. Gli argomenti tirati in ballo dal consigliere Tornusciolo saranno oggetto di confronto presso le sedi competenti, quando questa amministrazione lo riterrà opportuno».

«Ad oggi – conclude il presidente – non risultano punti di urgente ed improcrastinabile approvazione, pertanto in vista del prossimo Consiglio Comunale, non verrà convocata la IV° commissione».