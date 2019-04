Terzo turno di Coppa Toscana per gli Under 18 della Gea, arriva la Pielle Livorno

GROSSETO – La Maregiglio Gea anticipa venerdì alle 17,45 al Palasport di via Austria il terzo turno di andata della Coppa Toscana Under 18 contro la Pielle Livorno. I ragazzi di Pablo Crudeli sono attesi ad uno scontro al vertice con l’altra formazione imbattuta del girone F. Saranno insomma 40′ tutti da seguire visto il buon momento dei biancorossi grossetani e la qualità degli avversari, che nella prima fase hanno chiuso subito dietro a Bassi e compagni.

Torneranno in campo invece il 14 aprile i ragazzi dell’Under 14 del Camping Il Sole allenati da Elena Furi, battuti di misura nello scorso fine settimana sul campo del Ludec 91 Porcari (50-46). In questo fine settimana si svolgeranno invece le gare maschili e femminili del torneo Fosco Carloni di San Vincenzo, riservato ai 2006. La Gea Grosseto sarà rappresentata da Brando Chinellato, Sofia Tanganelli, Alice Panella e dal tecnico Luca Faragli, inserito dal responsabile tecnico Tommei negli staff femminili.