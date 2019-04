“Sogniamo in grande insieme” un convegno per ricordare Dino Seccarecci

PITIGLIANO – “Sogniamo in grande insieme” è il titolo della conferenza sulle cure palliative organizzata in memoria di Dino Seccarecci, dal Rotary Club di Pitigliano, Sorano, Manciano, in collaborazione con l’Associazione “La Farfalla cure palliative Loretta Borzi Onlus”, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e della Provincia di Grosseto.

L’iniziativa si terrà sabato 6 aprile, alle ore 16 e 30, al Teatro Salvini di Pitigliano. Ingresso libero. Il tema centrale trattato sarà quello dell’assistenza al malato con le cure palliative e tutti gli altri servizi erogati da “La Farfalla”.

Intervengono: Loriana Landi, presidente dell’associazione “La Farfalla”; Leda Costa infermiera palliativista de La Farfalla; Daniela Cappelletti medico asl referente cure palliative Orbetello; Anna Paola Pecci, medico Asl, responsabile coordinamento cure palliative Amiata e Senese Grossetano; Francesca Maria Gori, psicologa de “La Farfalla”; Roberto Vittorio Martinelli, responsabile Scrambler Therapy; Martina Nizzi, presidente Rotary Club Pitigliano Sorano, Manciano.

“Rientra fra gli scopi del Rotary Club – commenta la presidente Martina Nizzi – quello di sensibilizzare e portare le persone a conoscenza di realtà e servizi che possano essere di ausilio in momenti difficoltosi legati, come in questo caso, alla malattia. L’occasione inoltre vuole essere un momento di commemorazione del concittadino pitiglianese Dino Seccarecci, ex sindaco e consigliere stimato dell’associazione La Farfalla, la quale, dopo la sua prematura scomparsa, ha deciso di omaggiarlo in questa circostanza. Con grande orgoglio per gli organizzatori, l’iniziativa si è vista concedere il patrocinio della Provincia di Grosseto e del Comune di Pitigliano.”