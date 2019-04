PensiaAmo Scarlino inaugura la sede elettorale. E prosegue “A spasso con il candidato”

SCARLINO – Sabato mattina (6 aprile) al capoluogo doppio appuntamento con il candidato sindaco Roberto Maestrini e con i rappresentanti della lista civica “PensiAmo Scarlino”. Alle ore 9:30 in via IV Novembre 3 sarà inaugurata la sede del comitato elettorale a sostegno di Roberto Maestrini e della sua lista

“La sede del comitato elettorale – spiega il candidato sindaco – sarà per noi uno dei tanti luoghi di ascolto della cittadinanza. La nostra volontà è di fare il meglio per Scarlino. Ma per fare questo abbiamo bisogno di chi il territorio lo vive tutti i giorni. La nostra lista “PensiAmo Scarlino” è civica, apartitica e trasversale. Il nostro unico fine è il bene dei cittadini e del territorio. Siamo liberi e indipendenti, vicini soltanto ai bisogni e alle necessità dei nostri cittadini. E proprio l’ascolto è uno dei punti cardine della nostra campagna elettorale e, se gli scarlinesi ce lo permetteranno, anche della nostra amministrazione”.

A spasso con il candidato. Dopo l’inaugurazione della sede è previsto il secondo appuntamento (dopo quello di domenica 31 marzo allo Scalo) con “A spasso con il candidato”, la passeggiata con Maestrini e con la sua squadra per le vie e per le piazze del Comune. “Le nostre passeggiate – spiega il candidato Maestrini – sono un’occasione per attraversare insieme il nostro territorio con lo sguardo rivolto al futuro che abbiamo tracciato nel nostro programma. Ma non solo. Le passeggiate sono anche l’occasione per i cittadini di essere ascoltati, fare proposte e dare suggerimenti. Ma anche di presentare criticità e problemi da risolvere”. Il doppio appuntamento è per sabato (dalle ore 9:30). Dopo l’inaugurazione, la passeggiata partirà dalla sede e attraverserà tutto il capoluogo.