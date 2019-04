Passeggiata della salute in centro, a Grosseto “Si cammina per il cuore”

GROSSETO – Sabato 6 aprile “si cammina per il cuore”: questa l’iniziativa voluta dal Club Soroptimist di Grosseto quasi a suggello del convegno già tenuto nei giorni scorsi in cui illustri relatori hanno affrontato il tema della medicina di genere. In quella occasione si è confermato che la donna, quasi a conferma della sua definizione di “sesso debole”, è un soggetto a rischio per alcuni disturbi, soprattutto cardiovascolari. Controlli preventivi, giusta alimentazione e soprattutto esercizio fisico sono stati i consigli degli esperti. Da qui, l’idea di una bella passeggiata intorno alla nostra città.

Tutte le donne, ma non solo, sono per questo invitate a partecipare la mattina di sabato 6 aprile per una camminata sulle Mura di Grosseto: l’appuntamento è per le ore 10 al Bastione Garibaldi (sala Eden) per la registrazione dei partecipanti e per la consegna del materiale illustrativo e “identificativo”. Subito dopo si parte accompagnati da un esperto di fitwalking che saprà dare ottimi consigli e giusti insegnamenti.

Alle 11,15 si approda in Piazza Duomo dove la Cri darà una dimostrazione di pronto soccorso, mentre la Farmacia Severi effettuerà gratuitamente alcune misurazione importanti per la valutazione del rischio cardiovascolare. Come dire, utile e dilettevole.

L’iniziativa che vede l’adesione del Rotary Club, del Lyons Club, del Panathlon Club di Grosseto e di Insieme in Rosa, oltre al patrocinio del Comune, della Commissione Pari Opportunità, della Provincia e della Fondazione Le Mura, è aperta a tutti.