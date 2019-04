Oltre 3 mila ultranovantenni: com’è cambiata la popolazione di Grosseto dall’Unità d’Italia ad oggi

GROSSETO – Sono oltre 3 mila gli ultranovantenni in provincia di Grosseto, anzi, per la precisione, sono 3.675 coloro che hanno dai 90 anni in su, e 73 di loro hanno più di 100 anni (64 donne e nove uomini). Il dato Istat è riferito all’anno 2018. 9.494 sono coloro che hanno dagli 80 agli 84 anni (il 4,3% della popolazione) mentre quelli tra gli 85 e gli 89 sono 6213, il 2,8%.

All’inverso della piramide i bambini: tra 0 e 4 anni sono 7247 (3,3%) e tra i 5 e i 9 anni sono 8915 (il 4%). Una popolazione più femminile che maschile (115.04 donne, il 51,8%, contro 107.131 uomini, il 48,2%). Su una popolazione totale di 222.175 persone, 104.842 sono coloro che sono sposati, 89.389 i celibi, 19.822 i vedovi e 8.122 i divorziati.

La fetta più importante, in ordine numerico, della popolazione è sicuramente quella tra i 45 e i 55 anni; il grafico si è andato via via trasformando negli anni: sino agli anni ’60 la forma era quella della piramide, con alla base la popolazione più giovane, ora invece ha l’aspetto di una trottola, dove base e punta, anziani e bambini, sono sempre più simili quanto a numeri.

Negli anni la popolazione della provincia di Grosseto ha avuto una crescita costante: nel 1861, anno dell’Unità d’Italia e del primo censimento, la popolazione totale era infatti di 92.603 persone. Nel 1951, il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni, la popolazione era salita 212.401, raddoppiando abbondantemente il dato di meno di 100 anni prima. Solo 10 anni dopo (1961) si era giunti a 220.467 per poi scendere nuovamente. L’ultimo censimento è quello del 2011 che ha contato la popolazione della maremma cristallizzando il dato di 220.564.

L’Istat ci dice poi che la popolazione sta continuando a crescere costantemente: l’ultima rilevazione parla infatti di 222.175.

Una crescita costante che riguarda anche e soprattutto il comune capoluogo, che si è rivelato un polo di attrazione negli anni. Se Grosseto città nel 1951, vedeva una popolazione residente di 38.262 unità, la popolazione appariva già pressoché raddoppiata nel 77 (69.301) mentre nel 2018 i residenti sono 82.143. In proporzione, rispetto alle, altre due città di area vasta, Siena e Arezzo, è quella che è cresciuta di più: Siena è infatti passata da 52.566 residenti del ’51 a 55.388, mentre Arezzo è passata dalle 66.511 unità a 99.469. dello scorso anno.

Ovviamente, visto il calo demografico di questi anni, il merito è dei flussi migratori sia interni, chi dai comuni più decentrati si sposta nei centri abitati, per garantirsi lavoro e servizi, ma anche dall’esterno, dal resto d’Italia, e in parte anche dall’estro.