Nuovo supermercato, l’opposizione: «Se ne deve discutere in commissione insieme ai tecnici»

GROSSETO – «Il tema delle varianti urbanistiche, che nei giorni scorsi abbiamo posto all’attenzione della città, sta suscitando un vivace dibattito che testimonia l’interesse di una parte significativa della nostra comunità per le scelte che incidono sul futuro del nostro territorio e che producono conseguenze nella vita dei singoli cittadini» a dirlo i gruppi consiliari di opposizione Pd e Lista Mascagni che invocano la riunione della commissione urbanistica con la presenza del tecnico che sta redigendo il piano operativo del Comune.

«Costruire un nuovo quartiere su un terreno agricolo – dicono i consiglieri in una nota – o un nuovo supermercato, non sono mai scelte neutre e prive di conseguenze; come in tutte le scelte importanti, vanno valutati costi e benefici. Di regola un’amministrazione pubblica lo fa con gli atti di pianificazione territoriale, principalmente, oggi, con il piano operativo, dove si valutano i bisogni complessivi di una città e si adottano le scelte conseguenti. Invece, proprio alla vigilia della redazione del nuovo piano operativo, la giunta e l’assessore all’urbanistica mostrano di voler imporre una serie di scelte significative in modo frammentato, attraverso singole varianti al vecchio regolamento urbanistico».

«Una scelta formalmente legittima – aggiungono i consiglieri – ma politicamente del tutto discutibile. Quali sono gli obiettivi che l’amministrazione vuole raggiungere attraverso tali scelte urbanistiche? Perché anticiparle rispetto alla discussione pubblica che a breve inizierà con la stesura del Piano operativo? E’ l’ora che la discussione approdi nelle sedi competenti. La commissione urbanistica ad oggi non è stata in alcun modo coinvolta ed il suo presidente, Andrea Pieroni, è del tutto silente».

«Avvalendoci della previsione contenuta nel regolamento del consiglio comunale – spiega la nota – che dà la possibilità a 1/5 dei consiglieri comunali di chiedere la convocazione della commissione urbanistica, abbiamo chiesto la convocazione della IV° commissione consiliare, competente in materia urbanistica. Riteniamo che debba essere inviata a partecipare anche l’architetto Silvia Viviani, vincitrice del bando per la predisposizione del nuovo Piano operativo del Comune di Grosseto».

«Le scelte che l’amministrazione si appresta ad adottare con le varianti in questione – concludono i consiglieri – condizioneranno infatti pesantemente le scelte che dovranno essere assunte con il nuovo atto di pianificazione della città».