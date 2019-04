Il Golfo Rugby diventa senior: allenamento settimanale per i genitori dei giovani atleti

FOLLONICA – E’ iniziato quasi per caso una battuta buttata lì quasi per caso da un genitore stanco di fare solo lo spettatore: “Sarebbe bello giocare anche noi”. Poi il discorso si è fatto ricorrente e insistente fino a diventare una di quelle cose che prima o poi si farà.

Infine la scorsa senza tante cerimonie un tam tam è girato nei gruppi delle varie categorie dei figli: “Martedì si fanno due tiri al campo tra genitori, e poi una braciata tutti insieme”. Così al campo di via Puglia a Follonica un gruppo di genitori e di simpatizzanti del Golfo Rugby ha indossato magliette e pantaloncini ed è sceso in campo. L’iniziativa è stata un vero successo di partecipazione e di entusiasmo sia per l’allenamento che per il succesivo terzo tempo a base di birra e salsicce come nella migliore tradizione del rugby. E allora l’appuntamento diventa fisso, tutti i martedì dalle 20, per tutti.