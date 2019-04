Dimissioni Aloisi, CasaPound: «Dispute isteriche per una poltrona»

FOLLONICA – «Una polemica sterile e di bottega» così Alessandro Berardi, candidato di Casapound Follonica, commenta le dimissioni dell’ex assessore Aloisi. «Vediamo in questi giorni montare una grande polemica sui social riguardante le dimissioni dell’assessore al bilancio, “la scusa” a suo dire riguarderebbe l’impennata delle imposte comunali sui rifiuti. Avevamo deciso di non inserirci in questa polemica. A noi francamente tutto questo indignarsi per fatti già chiari ci fa sorridere, non abbiamo orecchie in consiglio ma riteniamo che questo provvedimento fosse già chiaro, doveva semplicemente essere formalizzato».

«Ciò che però vorremmo ricordare – continua la nota – è che gli aumenti del 2018 furono altrettanto consistenti, all’epoca però tutto passò nel complice silenzio generale, per questo ritengo che la vera ragione di queste dimissioni siano ben altre. Ragioni che per rispetto della cittadinanza dovrebbero essere rese pubbliche, soprattutto in periodo di elezioni. Queste dispute isteriche per una poltrona sono la palese mancanza di argomenti condivisi per i follonichesi, la città ha bisogno di risposte che certamente non riceveranno da questi attori della politica locale. In tutta questa bagarre politica di falsi alleati prima e nemici poi. La vera alternativa è CasaPounf, l’unica forza politica trasversale al servizio dei cittadini completamente estranea da giochini di potere».

E Berardi invita i cittadini ad andarli a conoscere: «In vista delle elezioni politiche del 26 maggio e In occasione del notevole aumento di consensi registrato dal movimento vorremmo dare ai cittadini la possibilità di conoscere noi, il nostro movimento, le nostre proposte. Daremo inoltre, a coloro che ne faranno richiesta, informazioni circa la raccolta firme per la nostra candidatura alle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa “Vieni a conoscere CasaPound” è aperta a tutti quei cittadini che vogliano approfondire la conoscenza delle idee di CasaPound o che abbiano solamente dei temi da sottoporre alla nostra attenzione per il benessere della città. L’incontro si svolgerà nell’area davanti al Casello idraulico, all’angolo tra via Roma e via Colombo, domenica 7 aprile dalle 15 alle 19.