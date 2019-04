Anche Gavorrano ha la Commissione pari opportunità: ecco tutti i nomi dei membri

GAVORRANO – Istituita anche a Gavorrano la Commissione Pari opportunità. La scelta dei membri è arrivata dopo il confronto tra l’assessore di riferimento Stefania Ulivieri e i capogruppo in consiglio comunale in modo da garantire la massima trasversalità politica della commissione.

Ecco tutti i membri della Commissione. Persone fisiche: Silvia Muratori, Simona Finetti, Francesca Ciucci; per le associazioni: Silvia Santucci (Iron Mamme Onlus), Maria Stefania Luschi (Il Mandorlo), Riccardo Maestripieri (Mutuo Soccorso), Silvia Capanni (Gente Comune), Silvia Sammicheli (Auser Gavorrano), Sandra Politi (Croce Rosse Gavorrano), Daniela Mattioni (ARCInprogress); per la parte istituzionale: Patrizia Scapin e Silvia Rossetti (consiglieri comunali) e Stefania Ulivieri come assessore alle Pari opportunità.

Le persone candidate che non sono state scelte saranno comunque coinvolte e già nelle prossime ore saranno contattate dall’assessore Ulivieri con una lettera.