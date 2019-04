50mila euro del ministero nelle casse del Comune: «Investiti per rendere le strade più sicure»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Cinquantamila euro per la sicurezza delle strade di Montiano e di Magliano”. Lo annuncia il sindaco di Magliano Diego Cinelli al termine della giunta che ha destinato la somma derivante dal Decreto Sicurezza stanziata dal Governo. “Una somma importante per un comune come il nostro – spiega il sindaco- Di questo ringrazio il Ministro Salvini, con la speranza che venga riproposta anche per il prossimo anno. Per le piccole realtà avere somme di questo tipo, calibrate sulla popolazione, da investire per le scuole, per le strade o per la sicurezza in generale è veramente importante”.

La gran parte degli interventi riguarderanno Montiano. “Qui verrà rifatta la pavimentazione pedonale della Voltina – spiega il primo cittadino- sarà poi risistemata totalmente, comprese le griglie di regimazione delle acque, via della Madonnina, mentre in parte ci saranno interventi su Via Rossini, via della Piantata, via delle Case Nuove, via Caduti sul Lavoro e via Belvedere Guido Santini”. Da un sopralluogo effettuato dal Sindaco insieme al responsabile dell’ufficio tecnico ed al comandante della polizia municipale è stato deciso di investire una parte della somma anche su Magliano.

“Dal sopralluogo – spiega Cinelli- si sono resi necessari un intervento sull’intera via del Madonnino e la messa in sicurezza di parte di via della Costituzione e di parte di via della Madonna”. L’amministrazione, però, ci tiene a precisare come la gran parte delle risorse sono destinate a Montiano, dove sono in corso i lavori di posizionamento della videosorveglianza e presto partiranno quelli di adeguamento dei parchi pubblici e di rifacimento dei bagni pubblici.

“Avevamo preso l’impegno in consiglio comunale di interveNire principalmente su Montiano – spiega Cinelli- Posso con soddisfazione dire che con questi investimenti il totale che verrà speso sul paese è di 80 mila euro. In circa otto mesi abbiamo già rispettato l’impegno della campagna elettorale che prevedeva che questa cifra fosse spesa ogni anno su questa frazione. Ci tengo a specificarlo – conclude il sindaco- perché a me ed alla mia maggioranza piace parlare con i fatti e questi dicono che l’attenzione su Montiano è alta, al pari di quella che mettiamo sugli altri paesi del territorio e sulle campagne”.