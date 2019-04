Un’area picnic a disposizione di tutti nel parco avventura di Scarlino

PUNTONE – I gestori del parco avventura Il Tasso Scatenato e del punto ristoro Il Rifugio del Tasso hanno creato un’area picnic a accesso gratuito all’interno del bosco scarlinese, a pochi metri da Cala Violina, dove hanno sede le loro attività. Una zona con tavoli, panche e barbecue, ma non solo: ci sono anche un campo da calcetto e un’area giochi per i più piccoli. L’idea nasce in sinergia con il Comune di Scarlino e Bandite di Scarlino, ente gestore del parco, per dare a tutti, turisti e residenti, l’opportunità di trascorrere qualche ora dentro uno dei parchi più belli della Maremma, e nel contempo per dotare il territorio scarlinese di una zona dedicata ai picnic.

Il connubio tra pubblico e privato ha dato i suoi frutti: lo spazio è già disponibile. Nell’area è possibile cuocere carni alla griglia o mangiare piatti portati da casa: a Il Rifugio del Tasso, punto ristoro del parco, è a disposizione la carbonella, così come panini, bibite e gelati. Insomma, con o senza cibo da quest’anno è aperto a tutti uno spazio verde, dove mangiare all’aperto e far divertire i più piccoli. «L’idea – spiega l’imprenditore Paolo Biagiotti, che con la socia Sandra Cozzitorto gestisce il punto ristoro – è nata per dare a tutti la possibilità di vivere la natura maremmana gratuitamente ma allo stesso tempo con tutti i servizi a disposizione: il nostro parco è un gioiello della Maremma e vogliamo che residenti e turisti abbiano la possibilità di viverlo e di scoprirlo. Anche chi non vorrà accedere al parco avventura avrà comunque l’opportunità di entrare gratuitamente nell’area picnic: pensiamo così di fornire un servizio al nostro territorio, nell’ottica appunto di far conoscere le meraviglie naturali che rendono unica la Maremma».

Il Tasso Scatenato e Il Rifugio del Tasso sono aperti il sabato e la domenica e durante i ponti festivi: da giugno l’apertura sarà quotidiana. L’area si trova in viale dei Cipressi 23 a Scarlino.