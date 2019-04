Sono 13 in tre mesi le auto ribaltate dopo un incidente. Tra loro anche un’ambulanza

GROSSETO – Sono 13 i mezzi, tra auto, camion, e persino un’ambulanza, che si sono ribaltati sulla strada da inizio anno ad oggi. Mezzi che finiscono nei campi o sull’asfalto, finendo cappottati su un fianco e addirittura sul tettuccio. «In realtà – spiega un meccanico – non è poi così difficile ribaltarsi con l’auto, e spesso non è necessaria neppure una velocità straordinaria: basta una sterzata improvvisa, a causa di un ostacolo di cui non ci eravamo accordi, una frenata brusca, magari un cordolo preso male, che fa da leva, e l’auto si invola»

Il 19 gennaio scorso, dopo lo scontro tra due vetture sull’Aurelia una si è ribaltata sulla carreggiata e tre persone sono rimaste ferite LINK.

Il 2 febbraio scorso a ribaltarsi è stata un’auto sulla Senese. La vettura è finita su un lato prima della galleria di Casal di Pari LINK.

Il 13 febbraio, a Castel del Piano, sono state due le auto a scontrarsi e finire rovesciate nella fossa laterale LINK.

Solo pochi giorni dopo, il 18 dello stesso mese, ad Albinia un’altra auto si cappottata sull’Aurelia, mandando in tilt il traffico LINK.

il 20 febbraio sempre nel comune di Orbetello un’altra macchina è finita sul tettuccio all’1.30 di notte LINK.

Il 25 febbraio è stata addirittura un’ambulanza che alle 5 del mattina si è ribaltata su un fianco sulla strada del Cipressino nel comune di Arcidosso LINK.

Lo stesso giorno, a Montegiovi, nel comune di Castel del Piano, un’auto si è invece ribaltata in paese al termine di una discesa LINK.

Dopo qualche giorno ”di pausa” il 16 marzo è stata una ragazza di 21 anni a restare ferita nell’auto che si è ribaltata finendo fuori strada LINK.

Il 18 marzo a Orbetello, sulla strada della Parrina una vettura si è ribaltata finendo in un oliveto LINK.

Incidente rocambolesco il 20 marzo, sulla strada del Pollino, alle porte di Grosseto, dove è uscita di strada e poi, non si sa ancora come, è rientrata sulla carreggiata finendo ribaltata su un lato LINK.

Il 23 marzo due persone, tra cui una bimba di due anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in località Ponti di Badia, sulla strada provinciale Castiglionese, in direzione di Castiglione della Pescaia: l’auto è uscita fuori strada ribaltandosi LINK

A Follonica, il 26 marzo una macchina si è ribaltata in un incidente all’incrocio tra via Leopardi a Follonica e la vecchia Aurelia LINK.

L’ultimo in ordine di tempo, il 31 marzo scorso a Gavorrano, nella zona della Castellaccia. Una vettura, con a bordo un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 19, è uscita di strada ribaltandosi nel campo LINK.