Silvio Passini sceglie Bonifazi: «Scarlino ha bisogno di persone come lui»

SCARLINO – È un endorsement pesante quello che Silvio Passini, dal suo profilo Facebook, ha fatto per Emilio Bonifazi, candidato sindaco del centrosinistra, alle prossime amministrative di Scarlino. Imprenditore tra i più conosciuti del territorio e titolare della discoteca Tartana, che proprio nel 2018 ha festeggiato i 5o anni di attività, Passini ha espresso apprezzamento per la candidatura di Bonifazi e per l’impegno che, dopo le esperienze alla guida dei Comuni di Grosseto e Follonica, metterà nella prossima campagna elettorale a Scarlino.

Scarlino, spiega Passini nel suo post (in basso), ha bisogno di persone come Bonifazi. Ecco quello che ha scritto ieri sera.

«Emilio Bonifazi – scrive Passsini -, apprendo con piacere la tua candidatura a sindaco di Scarlino. Ti conosco Emilio da molto tempo e conosco soprattutto le tue capacità di amministratore, prima a Follonica e poi a Grosseto. Credo molto nello sviluppo di Scarlino avendo li un’attività oramai consolidata nel tempo e per questo penso ci sia bisogno di una maggiore spinta e dinamismo rispetto al passato, doti che non mancano nella tua persona amico mio».

«Ti mando un grande abbraccio e un sincero in bocca al lupo e avanti tutta perché Scarlino merita tantissimo e capitanata da persone come te con grande esperienza per le sue potenzialità come ha Scarlino».

—-