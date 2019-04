Ripascimento, gli operatori turistici ringraziano: «Potremo affrontare al meglio la stagione»

ORBETELLO – «Il Consorzio Maremmare al completo ringrazia l’amministrazione comunale di Orbetello per l’impegno dimostrato per poter arrivare ad eseguire i lavori di ripascimento delle spiagge erose entro giugno e poter quindi affrontare la stagione turistica al meglio» a dirlo, in una nota, lo stesso consorzio.

“Vorremmo con questo comunicato esprimere il nostro compiacimento per il quasi completamento dell’Iter burocratico – dicono il presidente Bruno Nocera e il consiglio d’amministrazione – che ha portato, grazie al lavoro congiunto di Regione Toscana, Genio Civile di Grosseto e Comune di Orbetello a poter effettuare prima dell’apertura della stagione turistica i lavori di ripascimento delle nostre spiagge”.

“Con le spiagge ridotte ai minimi termini – prosegue la nota – sarebbe stato veramente difficile arrivare alla fine della stagione 2019. Questi interventi, finanziati e realizzati in tempi serrati, sono essenziali per conservare l’immagine del nostro territorio e conservare l’affetto dei nostri turisti”.

“Ringraziamo il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi – conclude la nota – il senatore Roberto Berardi, il sindaco Andrea Casamenti, gli assessori Ottali, Minucci, Teglia, il delegato Poccia, nonché il dirigente Caretti. Un ringraziamento particolare va anche a Renzo Ricciardi del Genio Civile di Grosseto per la disponibilità e competenza, al consigliere regionale, Leonardo Marras e ai componenti della commissione regionale dedicata alla costa di Toscana.”