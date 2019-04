Pisano e Crabargiu della Fight Gym oro e argento al Torneo Italia di pugilato

CASCIA – Un oro da applausi per un boxeur maremmano. Al Torneo Italia di Cascia, indetto dalla FPI per selezionare i giovani talenti da inserire nelle nazionali giovanili, Jonathan Pisano della Fight Gym Grosseto ha conquistato l’oro nella categoria 105 kg superando nella finale il campano Mattia Picariello per sospensione cautelare al secondo round.

Dopo una prima ripresa se pure più equilibrata ma vinta dal giovane allievo di Raffaele D’Amico, questi ingranava la marcia e arrivava con pesanti destri al volto dell’avversario, fino alla decisione di sospensione della prova da parte dello staff di quest’ultimo. Con questa vittoria si aprono ampie prospettive per il torello maremmano.

Gabriele Crabargiu nella categoria dei 48 kg juniores conquistava l’argento, dopo aver vinto il primo match contro il lombardo Christian Mulas e decretato sconfitto nella finale contro il campano Andrii Ilika da un verdetto assurdo dove due giurati lo vedevano vincitore in tutte le riprese e altri due giurati sconfitto nelle stesse riprese, decisivo il quinto giudice che assegnava la vittoria per 29 a 28 all’avversario fra i fischi del pubblico presente.