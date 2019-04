Matrimoni civili, cambia il regolamento: ci si potrà sposare in teatro e al castello. Tutte le novità

ROCCASTRADA – nel corso della seduta dell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la modifica al regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili che, tra le novità più importanti, introduce la possibilità di celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili in alcuni luoghi esterni alla casa comunale ma nella disponibilità dell’amministrazione. I luoghi individuati sono: piazza Marconi a Sticciano, piazza della Torre a Roccatederighi, il Museo della vite e del vino ed il Teatro Comunale dei Concordi a Roccastrada, la Cisterna e piazza del Castello a Torniella e piazza della Madonna ed il Castello a Montemassi.

Il regolamento prevede anche la possibilità di celebrazione presso strutture private, aperte al pubblico, di carattere ricettivo, edifici e ville di particolare pregio storico, architettonico, ambientale, artistico e turistico.

Affinché presso le location private possano celebrarsi matrimoni/unioni civili è necessario che gli stessi siano riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale (proprietà, altro diritto reale o personale di godimento). Per la individuazione delle strutture, presto verrà attivata una procedura di evidenza pubblica alla quale potranno partecipare i privati interessati a promuovere la loro location suggestiva.

“Il wedding e tutto ciò che gli fa da contorno e genera indotto, sta diventando un prodotto turistico di grande interesse e la Toscana in questo settore riveste un ruolo da protagonista – afferma il sindaco Francesco Limatola – tanto che anche l’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord sta investendo sulla sua valorizzazione; Roccastrada, seguendo l’esempio di altri comuni che lo hanno già previsto, vuol farsi trovare pronta, prevedendo la possibilità di valorizzare altri luoghi pubblici e privati suggestivi e di pregio per le coppie che volessero scegliere il nostro territorio per pronunciare il fatidico si”.