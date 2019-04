Manciano applaude le sue associazioni sportive, Bulgarini: «Grandi risultati, ora sale l’attesa per la finalissima di Coppa Toscana»

MANCIANO – “Siamo sodisfatti per i risultati che le nostre associazioni sportive e le nostre scuole di danza e ginnastica stanno ottenendo”. Queste le parole del consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini.

“I risultati – continua Bulgarini – che finora hanno portato nel resto di Italia e all’estero i nostri ragazzi, che si sono distinti nelle varie discipline, sono stati straordinari. Grazie a questi successi anche il nome di Manciano è volato in alto. Come assessorato allo Sport sosterremo ogni iniziativa volta a implementare lo sport e il nome di Manciano nel mondo. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni sportive e gli atleti per il loro impegno, sacrificio e costanza che ci mettono ogni giorno per ottenere questi ottimi risultati. Un altro ringraziamento va a tutte le famiglie e ai genitori di questi campioni che con il loro sacrificio sostengono i loro ragazzi, dando la possibilità di realizzare il sogno di avere società di alto livello a Manciano. Ora è la volta del Manciano calcio – conclude Bulgarini – che il prossimo 10 aprile disputerà la finale della Coppa Toscana allo stadio Bozzi di Firenze contro Lanciotto Campi”.