Il ragazzi delle scuole a lezione dalla Guardia costiera

FOLLONICA – Due classi della scuola secondaria di primo grado Bugiani hanno incontrato il luogotenente Di Mauro dell’Ufficio circondariale marittimo di Piombino. Questo appuntamento si colloca all’interno di un progetto, avviato a livello nazionale, che ha come scopo la sensibilizzazione nelle scuole sul problema dell’inquinamento da plastica del mare (campagna#PlasticFree.GC). Questo progetto nasce su impulso della direzione marittima della Toscana in esecuzione di un protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Le classi seconda A e seconda B della scuola Bugiani hanno assistito alla proiezione di video riguardanti episodi di salvataggio ad opera di privati o della Guardia Costiera, di cetacei e tartarughe la cui vita era in pericolo a causa dell’ingestione di plastica. I ragazzi hanno seguito con interesse e commozione queste vicende ed hanno dialogato con il Luogotenente dimostrando sensibilità e maturità. Questo incontro è stato importante anche nell’ambito di vari progetti di educazione ambientale che riguardano il mare di Follonica nei quali i nostri alunni sono coinvolti già dallo scorso anno. Gli alunni sono già stati coinvolti nella pulizia delle spiagge, non solo hanno anche analizzato le microplastiche che contiene il nostro mare. La nostra scuola sta avviando percorsi per diventare plastic free.