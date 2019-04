Il coro dei Gionaudi in tour: gli studenti maremmani a Siena per un evento nazionale

GROSSETO – «Nei giorni dal 4 al 7 aprile si svolgerà a Siena il “Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia”, un evento importante a carattere nazionale. Nell’ambito della manifestazione si esibirà il coro dei “Gionaudi”, composto dalle cinque classi quinte dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4» a farlo sapere una nota dell’istituto.

«L’esibizione – dice la nota – si terrà presso il teatro dei Rozzi, in piazza Indipendenza, il 5 aprile alle 21.15. Il coro è diretto dal Maestro Alberto Solari , che lavora da alcuni anni presso la scuola primaria dell’Istituto, grazie al DM8. Quest’ultimo è un progetto nazionale, che prevede la presenza di un esperto musicale nella scuola primaria. Tale progetto, voluto dal presidente della commissione nazionale di musica Luigi Berlinguer, è curricolare: l’insegnante di ruolo viene cioè utilizzato nella scuola primaria in orario scolastico, in classe, non sono cioè previsti oneri per le famiglie».

«Nel nostro caso – spiega la scuola – il Maestro Solari opera per un’ora a settimana in ciascuna delle terze, quarte e quinte dell’Istituto. Egli è impegnato da diversi anni nell’ambito scolastico ed è autore della maggior parte dei brani musicali che gli alunni canteranno e suoneranno con il flauto dolce, accompagnati dal Maestro stesso al pianoforte. I ragazzi presenteranno un repertorio piuttosto vasto, che abbraccia diversi generi musicali, omaggiando anche alcuni grandi interpreti della musica italiana. Verrà eseguito, tra gli altri, anche “Le parole della musica”, composto dal Maestro Solari, che dà il titolo al concerto. Tale brano è stato premiato dal Ministro dell’Università e della Ricerca nel 2017, con un premio istituito appositamente per l’occasione».

«Il coro dei “Gionaudi” -conclude la scuola – si proporrà anche al concorso nazionale “Zangarelli” che si terrà a città di Castello dall’8 al 10 maggio. Il coro “Maestrale, composto dalle cinque classi terze dell’Istituto, sarà presente invece al concorso internazionale ” Città di Scandicci”, previsto per il 30 aprile. Infine “El Coro Claro”, formato dalle cinque classi quarte, parteciperà ad una rassegna corale, sempre organizzata presso l’auditorium di Scandicci, il 15 maggio. Il Maestro Solari e i cori in questione, hanno partecipato più volte al concorso “Città di Scandicci”, vincendo il primo premio».