Europee, al via la campagna elettorale del Pd: in Maremma arriva l’europarlamentare Danti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Il Partito Democratico di Castiglione della Pescaia, martedì 9 aprile alle 18, in occasione della festa del tesseramento aprirà ufficialmente la sua attività di campagna elettorale» ad annunciarlo una nota della segreteria dell’unione comunale.

«La campagna – prosegue la nota – ha inizio con l’organizzazione dell’evento, che si terrà nella propria sede di via della torre, “Scelgo l’Europa” al fine di affermare l’importanza della comune cittadinanza europea e la necessità di lavorare per difenderla, attraverso il voto al Partito Democratico in occasione delle elezioni europee del 26 maggio prossimo, da chi ambisce ad indebolirla a vantaggio degli egoismi nazionalisti».

«L’Europa rappresenta una casa comune – sottolinea la segreteria Pd – e il Partito Democratico si propone e si adopera per cambiarla e renderla capace di interpretare i bisogni, le aspirazioni ed i sogni dei popoli che ne fanno parte. Il Circolo nell’occasione ospiterà non solo l’europarlamentare Pd Nicola Danti ma anche il giovane Omar Imperlati, co fondatore di Mahister, l’app ideata, anche grazie ai finanziamenti europei, su misura per il mondo della ristorazione al fine di favorire l’incontro da domanda ed offerta di lavoro».