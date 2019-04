Efficienza della polizia municipale, l’appello: «Aprite le porte della commissione ai cittadini»

GROSSETO – «Apprendiamo dall’albo pretorio del Comune di Grosseto che il prossimo venerdì 5 aprile la presidente della quinta commissione consiliare Daniela Lembo ha convocato una riunione per analizzare l’efficienza del corpo di polizia municipale. Tuttavia l’adunanza non è stata aperta alla partecipazione dei cittadini» a farlo sapere è l’associazione Grosseto al centro che all’amministrazione di aprire i lavori della commissione alla cittadinanza.

«Grosseto al centro – spiega l’associazione in una nota – a gennaio aveva chiesto pubblicamente alla presidente che convocasse la commissione invitando a partecipare ai lavori le associazioni che fanno riferimento alla mobilità, ai diritti dei disabili e alla sicurezza. Perché i politici si “chiudono nel palazzo”? Grosseto al centro ritiene che questa convocazione, in occasione del cambio del comandante del Corpo, avrebbe potuto costituire un’opportunità preziosa per tutti, e in modo particolare per chi subentra, al fine di raccogliere le percezioni degli utenti sulla qualità dei servizi erogati dalla Polizia Municipale e sulle criticità riscontrate».

«La partecipazione dei cittadini – conclude la nota – è uno degli obiettivi preminenti indicati dallo statuto del Comune di Grosseto. Con l’occasione si sarebbe potuto condividere con disponibilità dati e informazioni che illustrino ai cittadini l’organizzazione del servizio e che permettano di raccogliere contributi utili direttamente dagli utenti»