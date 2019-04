Weekend bifronte per la Starfish Follonica: trionfo degli Under 19, sconfitta per gli Under 13

FOLLONICA – A Borgo San Lorenzo contro il Prato successo schiacciante degli Under 19 maschili della Starfish Follonica che chiudono con ben 54 reti contro le 13 della squadra padrona di casa. Partita giocata con scioltezza mai in discussione anche se in attacco non sono state poche le occasioni sprecate. Mister Spinicci ruota in campo tutta la squadra dando modo ad ognuno di metterci del proprio e provando i giocatori in ruoli diversi.

La partita si conclude con una netta vittoria della Starfish Follonica che torna a casa felice per la vittoria e pronto per ripartire per l’ultima sfida quella del 7 Aprile in trasferta a Pontassieve per confermare o meno questo quinto posto in classifica generale.

La formazione del Follonica: Zucca 13, Veliú 9, Giannoni 8, Bianconcini 6, Sacco 6, Fregosi 4, Santi 4, Sozzi 2, Ricci 2, Grosso.

Sconfitta per l’Under 13 maschile contro la leader Medicea, che prevale 17-11. Buoni i primi due tempi dei maremmani contro una squadra ben preparata, molto fisica e compatta che lasciava pochi spazi e poche occasioni a rete. Alla fine dei primi due tempi la formazione del golfo sopravanzava di 2 reti i padroni di casa con un parziale di 7 a 9 .

Nel rientro per il terzo tempo, la formazione della Medicea cambiava schema di gioco e con una perfetta marcatura a uomo ha bloccato i rivali prendendo definitivamente le redini del match.

“I nostri ragazzi non hanno giocato come sanno fare – ha detto l’allenatrice Martina Becherini – troppe distrazioni in difesa e troppi errori in attacco: passaggi imprecisi, palle perse, tiri fuori porta e forzatura del gioco. Sintomo di una squadra ancora dal carattere acerbo che si lascia intimidire e innervosire”.