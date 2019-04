Coppa Under 19, sconfitta della Pallavolo Grosseto contro i Vigili del Fuoco

GROSSETO – Successo per 3-1 del team Volley Vigili del Fuoco contro la Pallavolo Grosseto nella terza gara della coppa Under 19. La partita molto sentita da entrambe le squadre si è svolta in modo corretto ed equilibrato, in campo si è visto un bel gioco in cui le giovani grossetane hanno lottato punto su punto senza mai arrendersi fra buone ricezioni, belle schiacciate e battute insidiose (parziali 17-25/25-23/17-25/23-25).

Al termine della gara il coach della Pallavolo Grosseto Sallei, anche se la partita non si è conclusa a loro favore, ha solo avuto parole positive per le proprie ragazze che stanno sviluppando quella tecnica e quel senso di squadra che è fondamentale per la crescita sia individuale che del gruppo. Le convocate: Carlotta Branca, Lara Giorgetti, Chiara Sansoni, Chiara Fasulo, Viola Corridori, Anna Raulli, Camilla Giovannelli, Elisa Margiacchi, Sofia Barbacci, Zhaida Forti e Arianna Corsetti.