«Consiglieri collusi con la mafia» attacco su Facebook. «Prenderemo provvedimenti»

MANCIANO – “È vero che all’interno del Consiglio ci siano consiglieri collusi che hanno a che fare con ambienti malavitosi o mafiosi e il sindaco ha denunciato tali fatti?”. È stato lo stesso gruppo di maggioranza, durante l’ultimo Consiglio comunale, ha chiederlo al sindaco di Manciano Mirco Morini, tramite un’interrogazione orale in cui si chiedeva “se corrisponde al vero quanto apparso sui social network dove viene messo in discussione l’operato democratico del Consiglio comunale di Manciano”.

“Alcuni attacchi gratuiti e infamanti di alcuni cittadini, che respingiamo con forza – afferma il capogruppo di maggioranza Roberto Bulgarini – continuano in maniera incessante e sono volti a minare l’onorabilità e la credibilità dei componenti della maggioranza. I commenti sui social network e sui vari gruppi locali, anziché favorire un confronto serio e utile alla collettività, stanno arrivando al limite della calunnia. Inoltre – continua Bulgarini – è stata messa in dubbio la democrazia del Consiglio comunale e anche questa cosa la ritengo molto grave. Non saranno più accettati in futuro commenti di questo tenore e siamo pronti a prendere seri provvedimenti per contrastare questa deplorevole abitudine a creare un clima di odio sul web”.