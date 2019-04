Concorso “Quale democrazia?”: ecco la consegna delle borse di studio agli studenti

GROSSETO – Una delegazione della federazione Pensionati della Cisl e di Cisl Scuola, che ha promosso l’iniziativa, è andata dagli studenti degli istituti Fossombroni e Aldi per consegnare il premio in denaro. E lunedì 8 aprile saranno in visita anche al liceo classico di Orbetello che si è aggiudicato il primo posto.

Ancora riconoscimenti per gli studenti che hanno partecipato, con impegno, al concorso “Quale democrazia?” promosso dai Pensionati della Cisl di Grosseto. Questa mattina, infatti, una delegazione della federazione pensionati si è recata in due scuole grossetane per consegnare ufficialmente i premi in denaro, insieme ai dirigenti scolastici degli istituti e agli insegnanti che hanno seguito il progetto.

All’Istituto Fossombroni, alla presenza della dirigente Francesca Dini, è stato consegnato il premio in denaro Diletta Biadi, Sara Leone, Alessia Pasqui, studentesse della classe quinta sistemi informativi aziendali, che si sono aggiudicate il secondo posto con il tema “Democrazia diretta e indiretta: un difficile compromesso”.

E dall’istituto Fossombroni, i pensionati della Cisl accompagnati dai rappresentanti di Cisl Scuola e dalla professoressa Alessandra Viviani del comitato scientifico, si sono spostati al polo liceale Aldi dove, insieme al dirigente Roberto Mugnai, hanno consegnato il premio a Niccolò Campo, autore dell’elaborato “Quale democrazia?”, con cui si è garantito il terzo posto.

E la consegna ufficiale del primo premio avverrà lunedì 8 aprile, alle 11, nella sede del liceo classico “Dante Alighieri”, ai ragazzi delle classi seconda e terza.