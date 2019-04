Barman, cuoco, segretario di ricevimento, cameriere: tutte le offerte di lavoro nel turismo

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio all’Isola del Giglio ricerca due commis di cucina con minima esperienza da aprile 2019 con alloggio

Pubblico esercizio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore di pesce orario serale (cod 10428) e una cameriera di sala con minima esperienza (cod 10429) pat b automuniti

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca una cuoca con esperienza di cucina di verdure dolci da aprile a ottobre orario spezzato (cod

Pubblico esercizio nella zona di Talamone ricerca un cuoco/a esperta in lavorazione di pesce da maggio a settembre orario serale (cod 10503) e un cameriere di sala da maggio a settembre personale giovane orario solo serale (cod 10504)

Pubblico esercizio a pochi chilometri da Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoca/a orario serale da aprile a settembre con esperienza nel settore pat b automunita (cod 10507) e un cameriere di sala con esperienza nel settore preferibile alberghiero e lingua inglese orario serale (cod 10506)

Struttura extra alberghiera nella zona di Capalbio ricerca bagnini anche con minima esperienza (cod 10527)

Struttura alberghiera all’Isola del Giglio ricerca un segretario ricevimento con esperienza nel settore lingua inglese da aprile a settembre con alloggio (cod 10518)

Struttura extra alberghiera nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un segretario /a ricevimento e cassa con esperienza nel settore inglese e tedesco da aprile 2019 pat b automuniti stagione molto lunga (cod 10542)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un addetta colazioni con esperienza nel settore anche di sala e preferibile conoscenza lingua inglese pat b automunita da aprile 2019 (cod 10565)

Pubblico esercizio a Follonica ricerca un commis di sala con minima esperienza da aprile 2019 personale della zona o zone limitrofe max 29 anni (cod 10567)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca un portiere di notte con inglese obbligatorio e esperienza nel settore da metà aprile a metà ottobre no alloggio (cod 10571)

Stabilimento balneare alle rocchette ricerca un aiuto cuoca con esperienza di piatti freddi e laboratorio orario di giorno pat b automunito (cod 10575)

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca una segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore inglese obbligatorio preferibile lingua tedesca da aprile a ottobre no alloggio (cod 10588)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza pluriennale nel settore si offre stagione lunga con alloggio (cod 10592)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza da pasqua a settembre solo serale (cod 10594)

Struttura alberghiera a Follonica ricerca un manutentore specializzato in idraulica e un capo partita con esperienza nel settore da aprile a settembre con possibilità di rinnovo (cod 10603 e 10604)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Castiglione della pescaia ricerca un capo ricevimento con esperienza pluriennale nel settore di almeno due anni ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua stagione molto lunga (cod10605) e un segretario ricevimento e cassa con esperienza ottima inglese da aprile a ottobre (cod 10606) un magazziniere con esperienza di addetto magazzino e movimento merce reale conoscenza pacchetto office e gestionali di magazzino orario part time 25h settimanali (cod10611) un cuoco capo partita con esperienza nel settore minima 3 anni da aprile 2019 con alloggio (cod 10612) un lavapiatti con esperienza minima nel settore per 3 mesi (cod 10613) un cameriere di sala con esperienza nel settore con possibilità di alloggio (cod 10614) e un barman con esperienza di cocktail (10615)

Struttura alberghiera a Principina a Mare ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza orario spezzato da aprile 2019 pat b automunito (cod 10610)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala con esperienza orario solo serale part time 3-4 sere a settimana pat b automunito contratto per tutto l’anno (cod 10616) e un lavapiatti con esperienza almeno minima nel settore solo per i weekeend per tutto l anno pat b automunito (cod 10618)

Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario spezzato per friggitoria e take away da aprile 2019 (cod 10619) e una banconista con esperienza nel settore solo serale da maggio a settembre (cod 10620)

Struttura alberghiera a pochi chilometri da Grosseto ricerca una segretaria ricevimento e cassa con esperienza nel settore e conoscenza obbligatoria lingua inglese e tedesca contratto per tutto l anno pat b automunita (cod 10621)

Pubblico esercizio nella zona di Orbetello ricerca un barman con esperienza nel settore da fine marzo 2019 a fine settembre orario solo serale (cod 10623) e un cameriere di sala con esperienza anche minima nel settore orario solo serale (cod 10622)

Pubblico esercizio a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato e un pizzaiolo con esperienza nel settore dai primi di aprile 2019 (cod 10624 e 10625)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore si valuta alloggio (cod 10657)

Struttura alberghiera a Castel del Piano ricerca un cuoco e un aiuto cuoco con esperienza nel settore con alloggio (cod 10658 e 10659)

Struttura alberghiera a Roccastrada ricerca una cameriera ai piani con esperienza anche minima di sala stagione lunga con alloggio (cod 10660)