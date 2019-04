Amministrative2019, Pd: «Giuntini è il nostro candidato. Chi lo nega strumentalizza il partito»

MASSA MARITTIMA – «In relazione alle voci circolate in questi giorni sono doverose delle precisazioni» inizia così la nota del Partito Democratico cittadino che ribadisce il proprio convinto sostegno a Marcello Giuntini in qualità di candidato a sindaco.

«Prima di tutto – dice il Pd massetano in una nota – non è mai emersa nella discussione avvenuta all’interno del Pd l’opportunità di un avvicendamento del candidato sindaco, , né tanto meno la possibilità di presentare un’altra lista alternativa a Massa Avanti Insieme; questo scenario è frutto solamente di posizioni personale mai discusse e mai presentate agli organismi decisionali: quindi confermiamo che Marcello Giuntini è il candidato unitario del Partito Democratico, come sancito dall’unione comunale e confermato nei passaggi dei vari direttivi di circolo».

«Ci rammarichiamo – prosegue la nota – nel constatare che alcuni dirigenti del Partito Democratico, continuino a perpetrare schemi del passato, minando con inutili polemiche e strumentali prese di posizione un percorso politico già intrapreso. Non staremo mai alla logica del tanto peggio tanto meglio, che alcuni dirigenti, in perfetto stile autolesionista portano avanti pur di attaccare l’avversario interno nel Pd. Questa linea non appartiene al PD di Massa Marittima che farà di tutto per vincere le elezioni amministrative del 2019 sostenendo in maniera convinta il proprio candidato».

«Sull’accordo con il Pri – chiarisce la nota – sui quotidiani emergono dettagli legati a puro gossip, visto che nelle riunioni ufficiali non è stato stabilito niente di tutto ciò: non si è mai parlato di presidenza del Falusi, non abbiamo assolutamente dettagli sui consiglieri proposti dall’area repubblicana e sui progetti il programma non è ancora stato definito. Da sabato 30 Marzo, con la presentazione della candidatura di Giuntini, è iniziata la campagna elettorale, quella che non ci piace, denigratoria, basata sulle voci di corridoio e sulle illazioni».

«Noi del Pd massetano – conclude la nota – compatti e supportati dalla federazione provinciale, lavoreremo per delle proposte progettuali vere: vogliamo continuare sulla strada della crescita del territorio, tramite incontri con la cittadinanza e con i nostri alleati, il tutto con l’obiettivo prioritario di completare il programma da sottoporre agli elettori. Il nostro candidato è Marcello Giuntini e la nostra coalizione è Massa Avanti Insieme».