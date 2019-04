Amministrative2019, Online il sito di Benini: «Il portale del dialogo costante con i cittadini»

FOLLONICA – E’ online il sito di Andrea Benini, sindaco di Follonica e candidato, per la seconda volta, a guidare la città del Golfo. All’indirizzo www.andreabenini.eu si potranno trovare tutte le informazioni e le notizie sull’attività del sindaco e, nei prossimi giorni, anche sulla lista “Andrea Benini sindaco” a sostegno della sua candidatura.

“Abbiamo deciso di aprire un nuovo canale di dialogo con i cittadini – spiega Benini – un modo per proseguire il dialogo costante con le persone che vorranno confrontarsi con me su temi e progetti futuri per la nostra città”. Continuano però anche gli incontri privati con il sindaco e quelli pubblici, come quello in programma domani, giovedì 4 aprile, per il ciclo di appuntamenti “Un caffè con il sindaco”.

“Domani, dalle 18 – aggiunge Benini – saremo al bar Cristall, all’interno del centro commerciale della 167 ovest, in via Pietro Nenni 2. Sarà un’occasione per parlare di idee e proposte, ma anche delle difficoltà di residenti e commercianti della zona che hanno risentito della chiusura del supermercato all’interno del centro commerciale”. Al sito e agli incontri si aggiungono le pagine e i canali social: “Perché solo attraverso il dialogo possiamo davvero prendere per mano Follonica”, conclude il sindaco.