Vivarelli Colonna è vicepresidente del Cal. La proposta arriva da Nardella. «Lavorerò per le Province»

GROSSETO – Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia di Grosseto, è da oggi vice presidente del Cal Toscana, il Consiglio delle autonomie locali; si tratta dell’organo costituzionale di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali in Consiglio regionale.

Il suo scopo è quello di favorire l’intervento diretto degli enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

“Un onore per me essere stato scelto, su proposta del sindaco Dario Nardella, per un incarico così importante – ha commentato Vivarelli Colonna -. Come presidente della Provincia di Grosseto, devo registrare la delicatezza del momento istituzionale perché sarà quella la sede più idonea per rivendicare competenze e risorse tali da restituire alle Province il ruolo strategico ed efficace che devono avere”.